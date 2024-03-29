أزمة صحيّة تُشغل بال جمهور التركي كرم بورسين وتأجيل تصوير فيلمه

شعر جمهور النجم التركي، كرم بورسين، بقلق بعد اصابة نجم “انت أطرق بابي” بفيروس “كورونا”، ما دفعه الى تأجيل موعد تصوير فيلمه “الكهف الأزرق” الذي كان من المفترض ان ييدأ تصويره في أسطنبول بالساعات الماضية مع التركيّة ديفريم اوزكان.

سيلعب كرم بورسين في فيلم “الكهف الأزرق” دور الجندي جيم. أما دفريم أوزكان ستلعب دور عالمة الآثار ألارا، على أن يُعرض الفيلم على منصّة.

على صعيد آخر، تعاقد كرم بورسين مع شركة اتصالات تركية شهيرة ليصبح الوجه الاعلاني الرسمي لها، مع العلم ان كرم هو الوجه الإعلاني أيضاً لعدد كبير من أبرز الشركات في تركيا بالاضافة الى انه أول سفير تركي للخطوط الجويّة التركيّة.

أما على مواقع التواصل، فقد حصل “بورسين” على المركز الخامس ضمن قائمة الممثلين الأتراك الأكثر حديثاً عنهم علبر تطبيق إكس في الأسبوع الممتد ما بين ٢٠ – ٢٦ آذار بواقِع ١٣.٧٠٠ ألف تعليق.