لايف ستايلز ستوديوز ومفاجآت مع ألمع النجوم قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح مجموعة منوعة من الإنتاجات الغنائية الضخمة بدءاً من عيد الفطر السعيد، حيث تتعاون مع نخبة من نجوم الأغنية العربية أبرزهم النجم اللبناني عاصي الحلاني والنجمة المغربية جنات.

وتطرح لايف ستايلز ستوديوز في قادم المواعيد أربع أغنيات للفنانة العراقية شذى حسون، وأغنية للفنان اللبناني صلاح الكردي، وأغنية ل جنات، و خمس أغنيات للفنان المصري أحمد سليم، وأغنية للفنانة المغربية ابتسام تسكت.

كما وتطرح أغنية “العين عليه” ل عاصي الحلاني الذي انتهى مؤخراً من تصويرها على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرجة رودينا حاطوم.

وتستعد أيضاً لطرح أغنيتين للفنانة المصرية فيروز حسن، وأغنية للفنان المصري محمد ابو زيد، وأغنية للفنانة المصرية سلمي مصطفى وأغنية للفنان المصري مؤمن حسن وأغنية للفنانة ريماس.