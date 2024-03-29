شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 4، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

وكانت أحداث مسلسل الحلقة 3 شهدت مقابلة جودر حبيبته شروق - جيهان الشماشرجي، ويتفقان على الزاوج لكن أبلغها أن أخويه لا بد أن يتزوجا قبله، ويتشاجر جودر مع شومان العنتيل - أحمد كشك، بسبب شروق بعدما غازلها، ليمنعه جودر ويتشاجر معه وتسقط منه القلادة التى كانت تحميه منذ صغره ضد الشمعيين، ووضعها له عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون.

وحاولت شواهى - نور التقرب من شقيق جودر - وليد فواز حتى تستطيع أن تأخذ جودر لفك الكنوز الأربعة، وأثناء استكمال شهرازد حكاية جودر لشهريار، دخل الحراس إلى شهريار لتأمينه بسبب دخول دخيل إلى القلعة ويأخذونه إلى مكان لتأمينه، ويخرج السياف إلى شهريار ويبلغه أن الدخيل دخل إلى غرفة شهرازد لتنتهى الحلقة بأخذ شهريار السيف والدخول إلى الغرفة.