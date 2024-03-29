نهال عنبر تؤدي مناسك العمر برفقة ابنها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أدت الممثلة المصرية نهال عنبر مناسك العمرة برفقة إبنها المخرج حسام الحسيني، ناشرة صورة جمعتهما في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالحجاب وكذلك بدا ابنها بملابس الإحرام خلال تواجدهما في مكة المكرمة وعلقت على الصورة: "أحلى عمرة مع نور عيني ابني الغالي حسام".



على الصعيد التميلي، تشارك نهال عنبر في مسلسل "بدون سابق إنذار" من بطولة ، وتجسد فيه شخصية نمط الأم المصرية المتدينة إذ تكون ناظرة مدرسة متقاعدة وتظهر كمية الحب الذي تكنه لأولادها ولأحفادها ولزوجات أولادها وهي سعيدة في حياتها.

ويشارك عنبر في البطولة ، الممثلون :آسر ياسين إلى جانب عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

