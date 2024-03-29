شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 19، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءاً، والإعادة 3.00 صباحاً، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، و الإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب فؤاد - خالد الصاوي، لمنزله بعدما زار ابنته صدفة، وقابلته زوجته هالة - سلوى خطاب، التي رفضت دخوله البيت، وطردته، وتحدته أنها ستجعل ابنتها منار - ميار الغيطي، تتزوج من معتز - فراس سعيد، وحاول فؤاد أن يدخل ليسلم علي أبنائه قبل رحيله، لكنها رفضت وطردته.

وكانت قد توالت الأحداث خلال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث عاتبت صدفة - ريهام حجاج، أختها حنان - رحاب الجمل، واتهمتها أنها قد باعتها لأبيها - خالد الصاوي، ولكن بررت حنان فعلتها أن فؤاد كان يهددها بأنه سيؤذيها ويؤذي أولادها، وأن النقود التي كانت تأخذها منه أحتفظت بها حتي تقوم بتجهيز صدفة منها، فسامحتها صدفة على فعلتها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

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