شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 19.. ممدوح يخبر عايدة بتركيبه المايك بمكتب الغول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "الضابط "حسام" كريم محجوب لمقابلة "عايدة" غادة عبد الرازق، لمعرفة مستجدات القضية.

واستمعت إليهما "عفاف" منال سلامة حيث علمت بسفر "سامح الغول" لتنفعل وتخبرها بأن حق "على" راح، وإنها ستشتكى لله وحده، فيما ذهب "ممدوح" مجدي بدر لـ "عايدة" متنكراً فى عامل ديلفري، وأخبرها بتركيب المايك بمكتب "إسماعيل الغول"، وتأكدت من عمل المايك.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق إلى منزل "إسماعيل الغول" رياض الخولي وزوجته "سميحة" سيمون.

وقامت الخادمة بفتح باب المنزل لها، ولم ينزل "إسماعيل" أو "سميحة" لمقابلتها، مما اضطرت للصعود إلى غرفتهم حيث كان البابا مغلقاً عليهما، وأخبرتهم بأن يريد التخلص منها حتى يحمى ابنه ولكنها توعدت بإنها ستعثر عليه سواء كان داخل مصر أو خارجها، وأخبرته بإنها كانت متأكدة بإنهم سيخافون من مواجهتها.

وتقابل "حسان" عبدا لرحيم حسن و "ماركو" أحمد الشامي، ليتفقا سوياً على العثور على المخدرات الموجود لدى عائلة ضرغام، وقام بالاتصال بـ "عايدة" وأخبرها بأن يجب عليها أن تبحث عنها والعثور عليها.

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