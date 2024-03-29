شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. يحيى ينكر معرفته بـ زيد بن سيحون قاتل أبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين بإثارة كبيرة بعدما تقابل أحمد عيد – زيد بن سيحون – بالشاب يحيى وحينما سألهما كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حول ما إذا كانا تقابلا من قبل أم لا، ينكر يحيى معرفته به من قبل أو رؤيته فى وقت سابق وهو ما حصل من زيد بن سيحون أيضاً.

هذا وكانت شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل الحشاشين دخول ثلاثة من جنود السلاجقة منهم يحيى وهم يتنكرون كحيلة كأنهم باتوا تابعين لحسن الصباح ليدخلوا قلعة ألموت، وبالفعل دخلوا وقابل يحيى حسن الصباح فى حلقة الأمس، إلا أن زيد بن سيحون بمجرد معرفته أن من بينهم يحيى بن المؤذن الذى سبق وقتله بنفسه ثار بشدة، ولكن حسن الصباح وبخه وأخبره أنه سيقبل بتواجد الثلاثة ضمن الشباب مع مراقبتهم بصورة كبيرة.

فى حين الحلقة 17 شهدت ظهور الضعف على الجنود فى جيش حسن الصباح بين أتباعه وجنوده ممن بدأوا يخشون من حصار السلاجقة القوى للقلعة، وهو ما جعل الصباح – كريم عبد العزيز – يخرج للعيان للمرة الأولى ويخطب فيهم خطبة حماسية أشعلت الحماسة فى صدورهم.

كمن ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين من خلال اكتشاف حسن الصباح دخانا كثيفا يحاصر غرفته فى قلعة ألموت وما إن فتح الباب حتى وجد أمامه زوجته دنيا زاد هى المتسببة فى تلك النيران، إلا أن جنود حسن الصباح تمكنوا من القبض عليها.

ومع صراخها الشديد على حسن الصباح وتهديدها له، أخبر جنوده بأن يدخلوها غرفتها ويغلقوا عليها الأبواب بكل احترام.

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