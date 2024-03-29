شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 4.. محاولات جديدة من مروان للوصول إلى ابنه الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، محاولات جديدة من "مروان" للوصول إلى ابنه الحقيقي، بعد أن تأكد من عدم وفاته، وسرعان ما التقى مع موظف داخل المستشفى التي ولد فيها ابنه، ليبحثا سبل البحث عن ابنه الذي أكد أنه مكث داخل الحضانة لعدة أيام لحظة ولادته وهو ما يوسع دائرة البحث لتشمل آلاف الأطفال في نفس ذات اليوم، كون الحضانة التي خضع فيها آنذاك هي الوحيدة في محافظة الإسماعيلية.



محاولة جديدة من مروان للوصول إلى ابنه

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 4، بطولة آسر ياسين و عائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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