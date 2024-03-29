شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. مواجهة بين مروان وحسن على بيع الورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، وشهدت مواجهة نارية بين النجم آسر ياسين "مروان، وشقيقه "حسن" بعد ان شاهد الثاني الأول في محافظة الإسماعيلية ليبدأ الشك فيه حول بيع الأرض والورث الذي يسعى له حسن للخروج من أزمته المادية، وهو ما يظهر بداية ازمة بينهما.



حسن يطلب من عمه بيع الارض الخاص بهما لحل ازمته المالية



مروان مع والد عمر الحقيقي



مواجهة حسن مع مروان

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 4، بطولة آسر ياسين و عائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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