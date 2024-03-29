شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 19.. بلاغ يتهم حسن الرداد بالشروع في قتل الغفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، ببلاغ رسمي في النيابة العامة في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، ضد حسن الرداد لاتهامه بالشروع في قتل الغفير.

استجوبت النيابة المحامي حسام عن إعطاء رشوة لإبراهيم شقيق محارب، ويسلم ملفا يثبت فيه أن مصدر أموال إبراهيم من تجارة المخدرات، وليس رشوة، وهناك أموال حصل عليها وشقيته معه كتعويض لوفاة والدته.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 19 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "محارب"، الذى يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، سقوط الكبيرة مغشية عليها بعد مشادة مع أفراد عائلتها بسبب محارب (حسن الرداد).

ووصلت أخت محارب إلى منزلها بعد تركها منزل جدتها في الريف، وسألت عم جلال عن شقيقها إبراهيم والذي أبلغها بأنه يتواجد حاليا في قسم الشرطة، بعد حديثه في التليفزيون زورا عن شقيقة محارب.

وخرج عجمي (محمود البزاوي) من المستشفى بعد تعرضه لوكعة صحية مع ابنته ناهد السباعي، فيما زار محارب منزل صابر الغفير للوصول إلى طرف خيط في قضية مقتل العزازي المدان بها. وظهرت نية نرمين الفقي للغدر بالمحامي حسام (أحمد زاهر) لاختلافه معها في الحلقات السابقة.