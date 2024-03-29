شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 19.. عبير منير تضبط ابنتها بعيادة النسا مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت راندا- دهب تامر، مع صدفة- ريهام حجاج، في الموعد المتفق عليه، لعيادة النسا للتخلص من الحمل، ولكن كانت أمها- عبير منير، تراقبها، وضبطتها هي وصدفة داخل العيادة.

حاولت صدفة أن تبرر لها وجودهم في تلك العيادة لكنها فشلت في إقناعها، فاضطرت صدفة أن تخبر أم راندا بكل شيء وأن ابنتها حامل من علي، انهالت أم راندا عليها بالضرب بمجرد وصولها للمنزل، وطلبت من زوجها أن يتصل بعلي- سليم الترك حتى يجدوا حلا لهذه المصيبة.



وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قابلت صدفة- ريهام حجاج، راندا- ردهب تامر، في المدرسة، وقالت لها أن علي- سليم الترك، يتهرب منها ولم تستطع إقناعه بالزواج منها، وأقترحت صدفة عليها أن يذهبا إلي طبيبة نسا للتخلص من الحمل ووافقتها راندا علي هذا الرأي .

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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