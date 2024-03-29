شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 19.. عصام السقا يرسم الحب على ريهام حجاج للنصب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا صادمة ومشوقة، حيث اتضح أن طارق- عصام السقا، يرسم الحب علي صدفة- ريهام حجاج، بعدماعرف أن عمه قد باع لها كل أملاكه من أجل الخروج من مأزق، وتزوجها كذلك من أجل نفس السبب، فقام طارق بعمل حيلة عليها تجعلها تقع في حبه حتى يستطيع أن يقنعها بالتنازل عن كل الممتلكات له سواء أمواله التي نهبها عمه أو أموال عمه نفسه، وأنه هناك قصة حب بينه وبين سكرتيرة عمه ومواعدها بالزواج بعد أن ينفذ خطته مع صدفة.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قابلت صدفة- ريهام حجاج، راندا- دهب تامر، في المدرسة، وقالت لها إن علي- سليم الترك، يتهرب منها ولم تستطع إقناعه بالزواج منها، وأقترحت صدفة عليها أن يذهبا إلى طبيبة نسا للتخلص من الحمل ووافقتها راندا علي هذا الرأي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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