شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 4.. هل تقتل شهر زاد شهريار بخنجر شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الحلقة 4 من مسلسل جودر، أقنعت فاطمة "وفاء عامر" زوجها عمر "محمود البزاوى" بزواج جودر من حبيبته شروق قبل إخوته سالم وسليم، وأبلغ جودر حبيبته بأن والده وافق على زواجه خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

وتنتهى الحلقة وأثناء حكاية شهر زاد لشهريار يغفو فى النوم العميق لتخرج الخنجر الذى اخذته من شقيقتها عند دخولها القلعة متخفية وهو ما يثير التساؤل هو ما اذا كانت شهر زاد ستطعن شهريار وتنقذ حياتها أم لا؟.

وخلال أحداث الحلقة يذهب سالم إلى الحانة و يحاول التقرب من حسناء وتبلغه أنها لن ترتبط به لأن شقيقة جودر فى يده المال و التجارة ولن ترتبط برجل يأخذ مصروف من شقيقه الصغير.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024