شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. ظهور محمد نجاتى بدور تابع حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين الظهور الأول للفنان محمد نجاتى خلال أحداث المسلسل، وذلك فى دور شخصية تحمل اسم سراج الدين ابن أمير سلجوقى، إلا أنه قرر أن يكون تابعا لحسن الصباح.



واستمرت الحلقة فى إثارتها بعدما أخبر حسن الصباح – كريم عبد العزيز – محمد نجاتى بضرورة أن يكون ظلا للسلطان السلجوقى وتابعه فى الظاهر حتى تأتى اللحظة المناسبة الذى يأمره فيه بشىء آخر.

هذا وقد شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين توبيخ أصدقاء يحيى له ووصفه بالمتخاذل والجبان بعدما علموا بإنكاره معرفة قاتل أبيه متهمين إياه بالتخاذل إلا أنه رفض الرد عليهما.

هذا وكانت شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل الحشاشين دخول ثلاثة من جنود السلاجقة منهم يحيى وهم يتنكرون كحيلة كأنهم باتوا تابعين لحسن الصباح ليدخلوا قلعة ألموت، وبالفعل دخلوا وقابل يحيى حسن الصباح فى حلقة الأمس، إلا أن زيد بن سيحون بمجرد معرفته أن من بينهم يحيى بن المؤذن الذى سبق وقتله بنفسه ثار بشدة، ولكن حسن الصباح وبخه وأخبره أنه سيقبل بتواجد الثلاثة ضمن الشباب مع مراقبتهم بصورة كبيرة.

فى حين الحلقة 17 شهدت ظهور الضعف على الجنود فى جيش حسن الصباح بين أتباعه وجنوده ممن بدأوا يخشون من حصار السلاجقة القوى للقلعة، وهو ما جعل الصباح – كريم عبد العزيز – يخرج للعيان للمرة الأولى ويخطب فيهم خطبة حماسية أشعلت الحماسة فى صدورهم.