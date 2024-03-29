شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 19.. ريهام حجاج تقترح على دهب تامر التخلص من الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قابلت صدفة- ريهام حجاج، راندا- دهب تامر، في المدرسة، وقالت لها إن علي- سليم الترك، يتهرب منها ولم تستطع إقناعه بالزواج منها، واقترحت صدفة عليها أن يذهبا إلي طبيبة نسا للتخلص من الحمل ووافقتها راندا على هذا الرأي.

وكانت قد كشفت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب عمر- إبراهيم طلبة، ابن فؤاد- خالد الصاوي، لطليق أخته منار- ميار الغيطي، يطلب منهم أن يساعدهم في علاج فرح- نور إيهاب، من الإدمان، لأنه طبيب نفسي، ولم يكن يعرف عمر في تلك اللحظة أن فرح قد هربت من المنزل، ووافق أدهم علي مساعدته وأخبره أنه بالفعل ذهب لفرح المدرسة ولكنه لم يجدها، فأخبره أن أمه قد حبستها في المنزل، وأكد له أدهم أن هذا أكبر خطأ ولن يعالجها بل سيزيد عندها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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