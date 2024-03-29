شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. رياض الخولي يتهم وفاء عامر بالخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بضبط عبد ربه - رياض الخولي، لزوجته صباح- وفاء عامر، في بيت عرب- أحمد العوضي، واتهمهم بالخيانة، وحاولت صباح تبرير مجيئها لعرب لكنه لم يجد أي تبرير، وقام عرب بالإمساك بكتاب الله وحلف عليه أنه ليس هناك أي علاقة بينه وبين صباح ورفض عبد ربه أيضا التصديق .

وكانت قد كشفت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، حيث جعل عبد ربه - رياض الخولي، أحد رجاله يراقب زوجته صباح - وفاء عامر، وبمجرد أن دخلت صباح منزل عرب - أحمد العوضي، ذهب مسرعا ليخبره، فهرول عبد ربه لبيت عرب، وكانت صباح حينها تحاول إقناع عرب بأن يبعد عن عداوة عبد ربه، فوصل عبد ربه للمنزل وضبطها في منزل عرب.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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