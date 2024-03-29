شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. أحمد عيد يصف كريم عبد العزيز بالجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين نقاشا ما بين أحمد عيد – زيد بن سيحون – وبرزك أميد – سامى الشيخ - حول استنكار الأول لما فعله حسن الصباح حينما جعله يقف أمام الشاب يحيي الذى سبق وقتل أباه المؤذن ووالدته، وهو ما جعل النقاش يحتدم حتى وصف زيد بن سيحون سيد القلعة حسن الصباح بالجنون بسبب ما فعله واصفاً أنه يتلاعب بالشخصيتين وكأنهما دميتين.



هذا وقد شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين توبيخ أصدقاء يحيى له ووصفه بالمتخاذل والجبان بعدما علموا بإنكاره معرفة قاتل أبيه متهمين إياه بالتخاذل إلا أنه رفض الرد عليهما.



وذلك بعدما شهدت الحلقة 19 من الحشاشين بدايتها بإثارة كبيرة بعدما تقابل أحمد عيد – زيد بن سيحون – بالشاب يحيى وحينما سألهما كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حول ما إذا كانا تقابلا من قبل أم لا لينكر يحيى معرفته به من قبل أو رؤيته فى وقت سابق وهو ما حصل من زيد بن سيحون أيضاً.

هذا وكانت شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل الحشاشين دخول ثلاثة من جنود السلاجقة منهم يحيى وهم يتنكروا كحيلة كأنهم باتوا تابعين لحسن الصباح ليدخلوا قلعة ألموت، وبالفعل دخلوا وقابل يحيى حسن الصباح فى حلقة الأمس، إلا أن زيد بن سيحون بمجرد معرفته أن من بينهم يحيى بن المؤذن الذى سبق وقتله بنفسه ثار بشدة، ولكن حسن الصباح وبخه وأخبره أنه سيقبل بتواجد الثلاثة ضمن الشباب مع مراقبتهم بصورة كبيرة.

فى حين الحلقة 17 شهدت ظهور الضعف على الجنود فى جيش حسن الصباح بين أتباعه وجنوده ممن بدأوا يخشون من حصار السلاجقة القوى للقلعة، وهو ما جعل الصباح – كريم عبد العزيز – يخرج للعيان للمرة الأولى ويخطب فيهم خطبة حماسية أشعلت الحماسة فى صدورهم.

كما سبق وشهدت الحلقة ظهور الفنانة الأردنية ركين سعد للمرة الأولى كضيف شرف فى العمل، وذلك بعدما علم حسن الصباح وزيد بن سيحون بوجود مؤامرة من داخل القلعة عليه، تمثلت في وصول البعض لرسائل حسن الصباح السرية وفك شفراتها ورموزها بتمكن شديد.

وجاءت المفاجأة ممثلة فى أن هؤلاء الذين سربوا الرسائل لم يكونوا من الجنود، وإنما كانوا فتيات هم بنات الرعاة ممن عانوا من قتل أشقاءهم وأباءهم ورأوا أن حسن الصباح والسلجوقيين ظلمة.

من ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين من خلال اكتشاف حسن الصباح دخانا كثيفا يحاصر غرفته فى قلعة ألموت وما أن فتح الباب حتى وجد أمامه زوجته دنيا زاد هى المتسببة فى تلك النيران، إلا أن جنود حسن الصباح تمكنوا من القبض عليها.

ومع صراخها الشديد على حسن الصباح وتهديدها له، أخبر جنوده بأن يدخلوها غرفتها ويغلقوا عليها الأبواب بكل احترام.

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