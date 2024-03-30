شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. دينا فؤاد تصدق خيانة العوضي وتنهي علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث خلال الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، حيث علمت حنان- دينا فؤاد- بعلاقة عرب- أحمد العوضي، وصباح- وفاء عامر، ورأت صباح خارجة من منزل عرب، كما سمعت اتهام عبد ربه له، حاول عرب الدفاع عن نفسه أمام حنان، ولكنها لم تعط له فرصة، وذهب لها المنزل ولكنها انهارت في وجهه وأنهت علاقتهما سويا وطلبت منه أن يبعد عنها.

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، شهدت ضبط عبد ربه- رياض الخولي، لزوجته صباح- وفاء عامر، في بيت عرب- أحمد العوضي، واتهمهم بالخيانة، وحاولت صبح تبرير مجيئها لعرب لكنه لم يصدف أي تبرير، وقام عرب بالإمساك بكتاب الله وحلف عليه أنه ليس هناك أي علاقة بينه وبين صباح ورفض عبد ربه أيضا التصديق .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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