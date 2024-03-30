شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. حسن الصباح يتلاعب بالشاب يحيى بحيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين تلاعب حسن الصباح بالشاب يحيى أثناء الحلقة، وذلك بعدما علم أنه رأى فى حلم الجنة فتاة يعلمها، وهو ما جعله يخبر برزك أميد ألا يقتله ويستمر فى ممارسة لعبه جديدة بإتقان مع هذا الفتى.وبالفعل بات يحيى يحلم بكابوس يرى فيه نيران كثيفة ثم يخرج له حسن الصباح يطمئنه أنه ملاذه وسنده.

هذا وقد شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين توبيخ أصدقاء يحيى له ووصفه بالمتخاذل والجبان بعدما علموا بإنكاره معرفة قاتل أبيه متهمين إياه بالتخاذل إلا أنه رفض الرد عليهما.وذلك بعدما شهدت الحلقة 19 من الحشاشين بدايتها بإثارة كبيرة بعدما تقابل أحمد عيد – زيد بن سيحون – بالشاب يحيى وحينما سألهما كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حول ما إذا كانا تقابلا من قبل أم لا لينكر يحيى معرفته به من قبل أو رؤيته فى وقت سابق وهو ما حصل من زيد بن سيحون أيضاً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل الحشاشين دخول ثلاثة من جنود السلاجقة منهم يحيى وهم يتنكرون كحيلة كأنهم باتوا تابعين لحسن الصباح ليدخلوا قلعة ألموت، وبالفعل دخلوا وقابل يحيى حسن الصباح فى حلقة الأمس، إلا أن زيد بن سيحون بمجرد معرفته أن من بينهم يحيى بن المؤذن الذى سبق وقتله بنفسه ثار بشدة، ولكن حسن الصباح وبخه وأخبره أنه سيقبل بتواجد الثلاثة ضمن الشباب مع مراقبتهم بصورة كبيرة.