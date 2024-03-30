شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. رياض الخولى يتوعد العوضى ويهدده بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث توعد عبد ربه- رياض الخولى، لعرب- أحمد العوضي، بعدما ضبط زوجته صباح- وفاء عامر عنده، وقام بخنقه وهو يهدده بالقتل، ولكن عرب رد عليه وتوعد له هو الآخر وقال له أنه سيصبح كبيرا يوما ما.

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بضبظ عبد ربه- رياض الخولي، لزوجته صباح- وفاء عامر، في بيت عرب- أحمد العوضي، وأتهمهم بالخيانة، وحاولت صبح تبرير مجيئها لعرب لكنه لم يصدف أي تبرير، وقام عرب بالإمساك بكتاب الله وحلف عليه أنه ليس هناك أي علاقة بينه وبين صباح ورفض عبد ربه أيضا التصديق .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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