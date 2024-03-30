شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. زوجة حسن الصباح تضع السم له فى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين مؤامرة من ميرنا نور الدين على كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حاولت فيها وضع السم فى العشاء له بعدما أخبرت ابنتهما بالذهاب إليه وإخباره بأنها سامحته على قتله ابنهما وقررت أن تتناول العشاء معه.



الأمر الذى لم ينطوي على حسن الصباح الذى شك فى الطعام وأمر ابنته بالأكل منه إلا أن ميرنا نور الدين صرخت ليخبرها أنه يعلم بأنها وضعت السم فى الطعام وأنه يحبها وسعيد بدعوتها لها، وسيظل فى انتظار دعوة أخرى منها إلا أنه هددته وتوعدته بأنه تقتله مرة أخرى.



كما شهدت الحلقة 19 ذهاب سوزان نجم الدين إلى غرفة برزك أميد لإخباره أن حلم الجنة فى خطر بعدما بدا على الشاب يحيى معرفته بالفتاة فى حلم الجنة وأنها قتلتها، مؤكدة أنها بذلك تشك فى خطر كبير على القلعة.ثم قابلت بعدها أحمد عيد أثناء خروجها من الغرفة ليوبخها إلا أنها أخبرته بأنها كانت لغرض محدد عن برزك أميد.



وكانت شهدت الحلقة الـ 19 الظهور الأول للفنان محمد نجاتى خلال أحداث الحلقة، وذلك فى دور شخصية تحمل اسم سراج الدين ابن أمير سلجوقى، إلا أنه قرر أن يكون تابعا لحسن الصباح. هذا وقد شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين توبيخ أصدقاء يحيى له ووصفه بالمتخاذل والجبان بعدما علموا بإنكاره معرفة قاتل أبيه متهمين إياه بالتخاذل إلا أنه رفض الرد عليهما.

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