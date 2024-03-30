شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يستعد للسفر للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث اتفق المعلم مع غلوش - احمد عبد الله محمود على تجميع الرجالة حتى يسافروا إلى السويس، ولكن حذر المعلم غلوش أن السفر هذه المرة ملىء بالمخاطر، ولكن غلوش أكد له أنه سيكون "فدا" تلك العملية.

كما شهدت الحلقة، اجتماع الجنتل وشداد وعنتر وفوز وعدولة من أجل التخطيط لشحنة المخدرات، خاصة أنهم وضعوا كل أموالهم فى تلك الشحنة، ولكن سلوى خطاب أكدت أنها لم تكن مطمئنة عن تلك الشحنة، كما أن منذر رياحنة أكد أن فلوسهم كلها فى شحنة المخدرات وإذا تم القبض على تلك الشحنة سيعلنون افلاسهم.



مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.