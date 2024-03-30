شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 19.. منذر رياحنة يحذر من معرفة الشرطة بشحنة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا كبيرة، حيث إن منذر رياحنة وانتصار وطارق النهرى وسلوى خطاب اتفقوا مع الجنتل ليؤكدوا له أن جميع أموالهم وضعوها فى شحنة المخدرات، بالإضافة إلى أن المعلمين الآخرين شركاءهم وضعوا فلوسهم معهم، وحذر منذر رياحنة من معرفة الشرطة عن شحنة المخدرات، ولكن الجنتل أكد له أن العملية مأمنة بشكل كامل، وهو ما جعل عنتر فى حالة ترقب شديدة.

وشهدت الحلقة أيضا اتفاق المعلم مع غلوش - أحمد عبد الله محمود على تجميع الرجالة حتى يسافروا إلى السويس، ولكن حذر المعلم غلوش أن السفر هذه المرة ملىء بالمخاطر، ولكن غلوش أكد له أنه سيكون "فدا" تلك العملية.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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