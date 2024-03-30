شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 4.. سالم يحاول تقسيم أملاك والده وهو على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جودر الحلقة 4 قيام سالم "وليد فواز" بمطالبة والده عمر المصري "محمود البزاوي"، بتقسيم أملاك والده على أولاده الثلاثة وهو على قيد الحياة، ليذهب كل واحد في طريقه، وهو ما رفضه الأب.

ويتشاجر عمر - محمود البزاوى مع ولديه سالم وسليم لأنهما لا يساعدان جودر فى محل القماش، ويتركانه وحيدا يبيع، ويصرفون الأموال فى الحانة خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on، ويقلق عمر من تصرفاتهما وأحوالهما.

وفى الحلقة 4 من مسلسل جودر، أقنعت فاطمة "وفاء عامر" زوجها عمر "محمود البزاوى" بزواج جودر من حبيبته شروق قبل إخوته سالم وسليم، وأبلغ جودر حبيبته بأن والده وافق على زواجه خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

وتنتهى الحلقة وأثناء حكاية شهر زاد لشهريار يغفو فى النوم العميق لتخرج الخنجر الذى أخذته من شقيقتها عند دخولها القلعة متخفية وهو ما يثير التساؤل، هل ستطعن شهرزاد شهريار وتنقذ حياتها أم لا؟

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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