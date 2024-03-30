شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: أيمن سلامة مؤلف موهوب ومثقف ويعرف كيف يدخل البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة ريهام حجاج مع الكاتب أيمن سلامة للمرة الرابعة فقد قدمت معه مسلسلات: لما كنا صغيرين، يوتيرن، جميلة، وتتعاون معه هذا العام فى مسلسل "صدفة"، وقالت الفنانة ريهام حجاج لليوم السابع: أيمن سلامة مؤلف موهوب جدا ومثقف ويعرف كيف يدخل بيوت الناس باحترام وبدون إسفاف، فهو يلفت الانتباه بطريقة غير مبتذلة وهذا صعب بالمناسبة.

جدير بالذكر أن ريهام حجاج وصلت في مسلسل صدفة لمرحلة نضج فني في الأداء فهي تعي طبيعة الشخصية التي تقدمها "ميس صدفة"، وهذا جعلها متمكنة من أدواتها لتضيف لرصيدها من الشخصيات التى قدمتها من قبل شخصية جديدة فى رأيى هى الأفضل، لأنها هنا تقدم لنا شخصية من لحم ودم وتشكلها الأحداث التى صنعها ببراعة الكاتب أيمن سلامة، ففى كل حلقة حدث ومفاجأة وهذا من وجهة نظرى جعل المشاهد متشوق دائمًا لمتابعة ما سيحدث، وما هو مميز أيضًا فى الحلقات التي عرضت أن المشاهد لا يتوقع الحدث.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



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