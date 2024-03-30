شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحيى سهرة رمضانية فى القاهرة الجديدة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى أحمد شيبة، اليوم السبت، سهرة غنائية ضمن سهرات رمضان، بالقاهرة الجديدة، يقدم خلالها باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وقدم المطرب أحمد شيبة تتر مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الذى يعرض حصريًا على قناة ON خلال شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.