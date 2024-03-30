شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: سامح عبد العزيز مخرج متنوع يقدم كل ألوان الدراما بنفس الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة ريهام حجاج مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة الثالثة، وأصبح بينهما كيمياء فى التفاهم فى العمل، وقالت ريهام لليوم السابع عن المخرج سامح عبد العزيز: مخرج متنوع يستطيع تقديم كل الألوان الدرامية، فيقدم الشعبى والكلاسى والكوميدى والتراجيدى بنفس الجودة والكفاءة، كما أنه مخرج يتمتع بخفة ظل، والعمل معه مريح جدا فى موقع التصوير.

وأشارت ريهام أيضا: حينما يجد الفنان فريق عمل يرتاح معه فما المانع من تكرار التعاون، خاصة أن هذا التعاون أثمر عن نجاح، وهذا ليس بجديد فقد رأينا أساطير الفن يفعلون ذلك، فمثلا النجم الكبير عادل إمام كان له فريق عمل يكرر التجارب معه مثل وحيد حامد وشريف عرفة، وأيضا مع الكاتب يوسف معاطى، وكان لدينا ثنائى ناجح جدا فى الدراما وهما المخرج إسماعيل عبد الحافظ والكاتب أسامة أنور عكاشة، لذلك فإن تجربة التيم أثبتت نجاحها من خلال أجيال سبقتنا، وأتمنى تكرار التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أيمن سلامة، لكن لو انشغل أحدهما بمشروع آخر وتعذر التعاون العام المقبل مؤكد سوف نجدد التعاون مستقبلا لأننا نحب العمل سويا.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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