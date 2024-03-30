شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فاطمة عادل تحيى الليلة الـ13 لـ"هل هلالك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تنطلق فعاليات الليلة الثالثة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتحيى الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفل الليلة الثالثة عشرة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وتشدو بباقة من أشهر أغانى التراث الشعبى .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق 22 رمضان.