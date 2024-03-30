بيلين كاراهان: "النساء أرسلن لزوجي صورهن من دون ملابس"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة التركية بيلين كاراهان الجمهور بتصريحها عن المعجبات بزوجها، قائلة:" في فترة ما، كانت النساء يرسلن لزوجي صورهن من دون ملابس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لكنني لا أهتم بمثل هذه الأشياء فأنا لا أشعر بالغيرة أبدًا".
وكانت بيلين نجحت بدورها في مسلسل "سنوات الصفصاف"، الذي عرض عام 2007 حتى عام 2012، خصوصاً أن دورها كان مهماً في العمل وليس ثانوياً، وبعد إنتهائه عرض عليها المشاركة في المسلسل الذي كان نقطة تحول في حياتها وهو مسلسل "حريم السلطان"، وجسّدت وقتها شخصية السلطانة مريم.
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