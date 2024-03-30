تحضيراً لفيلمه "Burnt"..بردلي كوبر يقوم بهذه الخطوة ليتقن دوره

ميرنا وليد - بيروت - للتحضير لدوره في فيلمه "Burnt" الذي طرح عام 2015 ، أمضى النجم العالمي برادلي كوبر عدة أسابيع في التدريب مع ماركوس ويرينج، وهو طاهٍ حاصل على نجمتين في تقيم ميشلان في لندن.



كما و تم اختيار طهاة حقيقيين ككومبارس في المطبخ مكان التصوير حتى يتمكن الممثلون والممثلات من التأقلم الضغط و العمل.

و في وقت سابق، أعلن الممثل العالمي برادلي كوبر، أنه "فكر في البداية بقيام أديل بدور البطولة أمامه في فيلمه "A Star is Born"، وذلك قبل أن يمنح الدور إلى المغنية الأميركية ليدي غاغا".

وقال برادلي أثناء حضوره مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي: "لقد فكرت في أديل لفترة من الوقت".

وفيلم "A Star is Born" يعد الفيلم الأول من إخراج كوبر، وأدى فيه دور مغني الروك الريفي "جاك" أمام المغنية ليدي غاغا التي لعبت شخصية "ألي".

وكان من المقرر أن تؤدي الفنانة العالمية بيونسيه دور البطولة. إلا أنها اضطرت إلى الإنسحاب، ووقع الاختيار على الليدي غاغا لتولي هذا الدور، وحظيت بإشادة واسعة من قبل متابعي العمل، كما تم ترشيحها لجائزة الأوسكار لعام 2019 لأفضل ممثلة، وتم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم بنفس العام.