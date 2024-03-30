شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: المعلم مختلف عن شادر السمك والتشابه فى مناخ السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سهر الصايغ حقيقة تشابة مسلسل المعلم مع أحداث فيلم "شادر السمك"، الذى قدمه الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة نبيلة عبيد، وقالت سهر لـ"الخليج 365": "الحقيقة إن أول ما المعلم اتعرض عليا، تخيلت كدا إنه مستوحى من فيلم "شادر السمك"، وسمعنا كمان الناس قالت إن المسلسل متاخد من الفيلم، لكن بمجرد قراءة النص وجدته مختلف تماماً وأكيد الجمهور شاهد الحلقات ووجد الاختلاف".

وأشارت سهر الصايغ إلى أن الناس حكمت قبل ما تشاهد المسلسل بسبب وجود شادر سمك في العملين فغصب عنهم حكموا بأقرب حاجة موجودة فى ذاكرتهم، والمتشابه بين المسلسل والفيلم مجرد فكرة المناخ وسوق السمك، لكن الحدوتة نفسها بعيدة تماماً، وهناك من حكم قبل المشاهدة لمجرد أن الفيلم كان به شادر سمك والمسلسل نفس الاسم.

وتجسد سهر الصايغ خلال أحداث مسلسل المعلم شخصية زمزم زوجة مصطفى شعبان وابنة عمه، وهى دكتورة صيدلانية وتكتشف إصابتها بسرطان الدم، وتقرر إخفاء الخبر عن زوجها وباقى أسرتها وكذلك عدم علاج المرض، ليس ذلك فقط بل تحاول تزويج صديقتها دهب – هاجر أحمد – إلى زوجها حتى تكون مطمئنة عليه بعد وفاتها.

وشهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل المعلم كشف سر زمزم "سهر للصايغ" بعدما أخبرت صديقتها أمل، والدها مفيد عاشور بإصابة إبته بسرطان الدم وأنها ترفض العلاج لكن الدكاترة أكدوا أن هناك أمل ولابد من العائلة إقناعها بالعلاج، ويواجه مفيد عاشور ابنته بعلمه بالخبر ويدخل الثنائى في نوبة بكاء، وبعدها أخرج والدها صندق بها جنيهات من الذهب وسط دهشة من زمزم حول مصدر هذا الذهب ليعترف لها بأنه سرق الذهب من اخيه والد المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.