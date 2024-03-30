هذا ما قالته مي عمر بعد نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية مي عمر بانتهاء عرض مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" الذي لاقى نجاحاً بارزا خلال عرضه في دراما رمضان 2024.



ونشرت مي عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور توضح تصدر المسلسل قائمة "الترند" وتحقيقه أعلى نسب المشاهدة.

وأرفقت مي الصور بتعليق مطول، أعربت به عن سعادتها بنجاح مسلسلها، وبتلقي الإشادات والتقدير الذي حظي به منذ بداية عرضه، كما عبرت عن حزنها لانتهاء العمل الذي تعلقت به، وقالت: "عندي احاسيس كتيرة مختلفه إحساس بالسعاده بردود الأفعال من كل الدول العربيه و الإشادات الكبيرة اللي جاتلي من ناس كتير بحبها و بحترمها. إحساس بالإمتنان لنجاح المسلسل و توفيق ربنا اللي فاق كل التوقعات و إن مسلسل نعمه الأفوكاتو يتصدر نسب المشاهدات علي مستوي العالم طوال فترة عرضه علي منصه شاهد ، إحساس بالحزن علي انتهاء المسلسل اللي كنت متعلقه بكل تفصيله فيه وإحساس بالمسؤليه في تقديم الأفضل المرة القادمه إن شاء الله".

ووجهت مي الشكر للمخرجمحمد سامي ولباقي فريق العمل، على مجهودهم لإنجاح المسلسل.

وحرصت مي على توجيه الشكر للفنانة السورية أصالة، وللفنانة المغربية بسمة بوسيل قائلة: "شكرا أيقونة الشرق النجمه أصاله صاحبه أجمل صوت و أطيب قلب وجودك كان إضافه كبيرة للعمل، شكرا بسمه بوسيل علي الأغاني و صوتك اللي كله إحساس" .

كما شكرت مي جميع الأبطال المشاركين في العمل ومن بينهم: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، طارق النهري، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، سليمان عيد، سمر عبد الوهاب، أحمد ماجد، غادة فلفل، ولاء الشريف، هدير عبد الناصر، محمد الدسوقي، نعمة سعيد أبو علب.

وختمت مي منشورها، موجهة الشكر للجمهور المصري والعربي الكبير في كل دول العالم، ووعدتهم بتواجدها في حكاية جديدة تقدم فيها الأفضل.