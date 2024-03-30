شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: أراهن دائما على النص المحترم وأفكر فى العودة للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ريهام حجاج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها دائما تراهن فى كل أعمالها على النص المحترم وتبحث كل عام عن الفكرة الجديدة التى تقدمها من خلال متابعتها لكل ما يحدث على الساحة من حوادث وعلى السوشيال ميديا من قضايا، ومن خلال جلسات مع الكاتب أيمن سلامة يتم الاستقرار على الفكرة وتتم كتابة النص.

وحول فكرة عودتها للسينما مرة أخرى قالت: أفكر بالفعل في العودة للسينما وهذا سيحدث قريبا جدا، فالفترة الماضية لم تكن السينما في أفضل حالاتها، والجمهور لم يكن في حالته الطبيعة في درجة الإقبال على السينما، لكن خلال العام الماضي والحالي أصبح هناك حالة من الانتعاشة في السينما، وهذا مشجع لي بالعودة، وابتعادي أيضا كان بسبب شخصي وهو انشغالي بالحمل ثم الولادة ثم التحضير لمسلسل "صدفة"، لكن حاليا أعتقد أن المناخ مناسب للعودة إلى السينما.



الفنانة ريهام حجالج



ريهام حجاج

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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