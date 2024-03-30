تكريم الموسيقار عمر خيرت في قصر عابدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت شعار «40 عاما من الإبداع»، تجرى حاليا الاستعدادات النهائية لتنظيم احتفالية ضخمة للموسيقار الكبير عمر خيرت، والمقرر أن تقام في 7 يونيو المقبل بقصر عابدين الملكي في وسط العاصمة القاهرة.

وقال أحمد عبيد المؤسس والعضو المنتدب للشركة المنظمة RMC Worldwide، إننا نسعى لتقديم احتفالية مبهرة تليق بالموسيقار عمر خيرت، وتعد تكريما وتقديرا لتاريخه العريق والحافل في عالم الموسيقى واحتفالا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني على مدار 40 عاما قدم خلالها عديد من الأعمال الخالدة.

وأضاف عبيد، أنه آن الأوان لتكريم الأسطورة المصرية فى بلده بشكل محترم تقديرًا لتاريخه المميز وما حققه من نجاح كبير على المستوى الفني ونقدم له احتفالية برؤية لم تحدث من قبل، وتظهر صورة مختلفة للحفلات التي تقام في مصر، وتشهد العديد من المفاجآت الأخرى بجانب أعمال خيرت والتكريم الخاص، حيث ستكون هناك مشاركات لعدد من الأصوات الغنائية التى ارتبطت بألحان الموسيقار الكبير، ومن المتوقع أن تعلن عنها الشركة المنظمة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة اوركسترا كامل بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل الفني، روائع مقطوعاته الفنية الساحرة المليئة بالمشاعر والذكريات والتي ينتظرها جمهوره، منها (قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، والله ما طلعت شمس ولا غربت، البخيل وأنا، ودهشة، والخواجة عبدالقادر، وفيها حاجة حلوة، الداعية، الجماعة، مسألة مبدأ، وجه القمر، اللقاء التانى، رابسودية عربية، وهابيات، افتتاحية مصرية).

واستطرد: “استطعنا مؤخرا أن ننظم حفلا رائعا يليق باسم سيدة الغناء العربى أم كلثوم وتليق أيضا باسم مصر في المتحف المصري الكبير، وهذا أمر مهم جدا بكل تأكيد، ونواصل المسيرة بحفل عمر خيرت الذى أمتعنا طيلة هذه السنوات كعلامة بارزة وخالدة في عالم الموسيقى ونقدم له أمسية ساحرة فريدة من نوعها”.

وواصل: “اخترنا مكانا تاريخيا يليق بالحدث الاستثنائي وهو قصر عابدين، في إطار جهود RMC لتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، بالتنسيق مع الدولة المصرية المتمثلة في وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، من أجل إبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية، فضلًا عن إحياء التراث الثقافي المصري، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وحدوث تنمية اقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030”.

واستكمل: “اتفقنا أيضا مع السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، التى تعد واحدة من أفضل 3 سوبرانو في العالم، على إقامتها حفلة يوم 27 سبتمبر المقبل، وهي لها محبين وعاشقين من بلدان كثيرة من أمريكا وأوروبا وأتخيل أنها ستكون حفلة عالمية وبداية جولة ناجحة لها إن شاء الله”.