"شراب التوت" ينتهي في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان المسلسل الشهير "شراب التوت" من القرر ان ينتهي في 7 من شهر حزيران المقبل، على ان يعود مجددا بموسم جديد في شهر أيلول.



على صعيد آخر كانت قد نفت بطلة "شراب التوت" النجمة التركية سيلا تورك أوغلو قيامها بعمليات تجميل، قائلة: "لم اقم بأي عملية تجميل ولو فعلتها لا شأن احد بذلك".

وبعدها تم تداول صورة لها من طفولتها أظهرتها بذات الملامح لكن بوزن أكبر.

الجدير ذكره ان هذا العمل يحقق نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية.