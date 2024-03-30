شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، كان منها مقابلة تمت بين مختار أبو المجد (خالد النبوي) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من منى ابنة خالد النبوي، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه .

وكانت قد شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيى شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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