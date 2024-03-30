عمرو دياب حديث مواقع التواصل بما أنجزه في الساعات الماضية

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رقم قياسي جديد حققه الفنان المصري، عمرو دياب، بأغنية “الكلمة الحلوة” والتي صدرت في بداية رمضان ضمن حملة اعلانية لاحدى شركات الاتصالات.
حققت الاغنية حتى الآن نصف مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث بلغ عدد مشاهداتها ٣٦ مليون و ٦٠٠ الف مشاهدة على يوتيوب، و ٧ ملايين و ٥٠٠ الف على انستجرام ، و ١١٤ مليون على فيسبوك، و ٣٨١ مليون و ٦٠٠ ألف على تيك توك .
الجدير بالذكر أن الاغنية تصدرت قائمة Top أنغامي في الوطن العربي بعد طرحها مباشرة .
أغنية “الكلمة الحلوة” من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.
وتقول كلمات الأغنية :
الكلمة الحلوة عشانك ..
أحلى كلام من قلبي أنا ليك
انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك
عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا
قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني
الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها
شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها
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