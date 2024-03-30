ياسمين صبري متهمة مجدداً بتقليد جورجينا رودريغيز- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعيد تداول أخبار تتهم الممثلة المصرية ياسمين صبري بتقليد عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، بعد إطلالتها الأخيرة في إطلاق عطر جديد للعلامة السعودية إبراهيم القرشي.

وإعتبر الجمهور أن إطلالة ياسمين للدعاية كانت شبيهة للغاية بإطلالة جورجينا رودريغيز بإعلان سابق لصالح إحدى علامات العطور السعودية أيضًا.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة شقيقة وشقيقه، وهو يتحدث إلى الجمهور ويوجه رسالة.

وقد ظهرت في مقطع الفيديو أيضاً حبيبته وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وقد بدت وهي تنظر إليهم وعلامات الغيرة على حبيبها واضحة.

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