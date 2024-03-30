شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "حازم" لمقابلة "عايدة" غادة عبد الرازق وطمأنها بأن المايك الذى تم تركيبه بمكتب "إسماعيل الغول" رياض الخولي، يعمل بشكل جيد.

كما أخبرها "حازم" بأنه علم مكان "ابنة شقيقتها "نورا" التى تزوجت من "ادهم الغول" وهربت معه، لتنتهى الحلقة بذهاب "عايدة" إلى الشقة التى تقطن بها، وقامت هى ورجاله بكسر باب الشقة ومفاجأتها، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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