شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 20 على قناة CBC وCBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 20، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة 3.00 صباحاً، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت راندا- دهب تامر، مع صدفة- ريهام حجاج، في الموعد المتفق عليه، لعيادة النسا للتخلص من الحمل، ولكن كانت أمها- عبير منير، تراقبها، وضبطتها هي وصدفة داخل العيادة.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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