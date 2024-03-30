شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 5 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 5، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكان قد تحدث الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" مع والده شوقي "عزت زين" حول المستريح، وهو شخص نصاب حصل على أموال من المواطنين يقوم بتشغيلها ويمنحهم الأرباح، وجمع ملايين، وتم القبض عليه، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

ويرى أن من يعملون في التسويق الشجرى وبيع الأحجار الكريمة مثل المستريح ولكن بطريقة "مودرن"، وكل ذلك وهم، وسوف يتم القبض عليهم.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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