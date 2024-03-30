شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. شهرزاد تتراجع عن قتل شهريار بالخنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، بتراجع شهرزاد عن فكرة قتل شهريار بالخنجر أثناء نومه على ركبتها وهى بتحكى حكاية جودر المصرى له.

وأدخلت الخنجر مكانه وقالت لشهريار وهو نائم "نوم هادى وأحلام سعيدة يا ملك الزمان" وقد أخذت الخنجر من شقيقتها دنيا زاد عند دخولها القلعة متخفية للاطمئنان عليها.

وأعرب شهريار عن غضبه بعد قتل جنود أبراج المراقبة الثابتة على حدود المملكة، ليقول له الوزير قمر الزمان "يمكن لصوص من الغجر لسرقة المواشى" ليزيد شهريار غضبة ويقول " مفيش حاجة ممكن عاوز اعرف بنواجه مين وطريقة لتأمين الجنود فى أبراج المراقبة".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024