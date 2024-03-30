شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20.. رشدى الشامى يشك فى السكرتيرة بسبب حذائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، عدة أحداث، حيث رأى جلال - رشدي الشامي، في بيت طارق - عصام السقا، حذاء امراة، ولكنه لم يعرف من معه فى الشقة، وعندما ذهب للمكتب كانت السكرتيرة - رانيا الخواجة، تريد توقيعه على بعض الأوراق، وبالصدفة سقطت تلك الأوراق على الأرض وعندما هم فى جلال لالتقاطها رأى حذاء السكرتيرة والذي كان نفس الحذاء الذي رأه فى منزل طارق.

توالت الأحداث بالحلقة العشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث أتصلت صدفة- ريهام حجاج، بطارق- عصام السقا، لتستنجد به في البحث عن فرح- نور إيهاب، ولكن طارق يدّعي المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتي لمنزله، وكان قد أتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التي باعاها لها عمه، وتقع صدفة في الفخ وتذهب له بالفعل.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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