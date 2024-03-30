شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 5.. ميرفت أمين تطلب من أمير المصرى مصالحة ابنة خاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدث حنان (ميرفت أمين) مع ابنها على (أمير المصرى) خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5، عن ضرورة تحسين علاقته بحبيبته وابنة خاله فريدة (مروة أنور)، ومعاملتها جيدًا، إذ اشتكت لها فريدة أنه لا يرد على اتصالاتها، وتنصحه بالابتعاد عن العند، ولكنه يخبرها أنه يتضايق عندما يحزنها، ويوعدها أنه سيتحدث معها وسوف يصالحها.

وكانت شهدت الحلقة 5 من مسلسل مليحة تأثر مليحة (سيرين خاص) خلال حديثها مع أدهم (دياب)، عن والديها، إذ سألها عن السلسلة التى برقبتها، لتخبره أنها آخر الأشياء الباقية معها من والدتها الراحلة قبل أن ترحل في حضنها، لتبكي متأثرة عندما تذكرت مشهد مقتل والدتها، ولكن يحاول أدهم منحها القوة لتتحمل من أجل جدها وجدتها، فهى الآن أصبحت قوتهما.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أمير المصري من الحلقة 5



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