شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20 .. ريهام حجاج تذهب للبحث عن أختها عند سليم الترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث عندما علمت صدفة - ريهام حجاج، من أبوها - خالد الصاوي، أن أختها هربت قررت أن تبحث عندها، وشكت أنها موجودة عند علي - سليم الترك، وأنه سيفعل معها كما فعل مع راندا - دهب تامر، من قبل، فأخذت صاصا - أحمد أبو زيد، وذهبت إلي منزل علي ولكنها لم تجده بالمنزل، وأكدت لها صاحبة المنزل أنه كانت بصحبة فتاة منتقبة وخرجا من المنزل ولم يعودا.

وكانت قد شهدت الحلقة العشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث أتفقت فرح- نور إيهاب مع علي- سليم الترك، وصديقه- هشام شرف، علي طلب فدية من أبوها- خالد الصاوي، وقدرها خمسة ملايين جنيه، وبالفعل أتصل به ولعة- هشام شرف، وطلب النقود وهدده أنه سيقتل إبنته ولكن تفاجأ برد فعل أبوها الذي هدده وقال له أنه سيصل له بكل سهولة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة