شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. شهريار يعجب بخطة رسمتها شهرزاد لحماية جنود المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحضرت شهر زاد مشروب الزعفران لشهريار لتهدئته بعد قتل جنود المراقبة بالأسهم للمملكة خلال الحلقة الخامسة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

وقال لها: "هايجى منين الخير ورجالة الديوان بمن فيهم والدك بقالهم 3 أيام معندهمش خطة"، لتقول له: "عاوزين نحمى الجنود فى أبراج المراقبة ونعرف مين بيطلق الأسهم، عندى خطة النجاريين يفصلوا من الخشب هياكل على هيئة جنود ونعمل الأبراج وهمية وأبراج على عجلات خشبية فيها منجنيق عشان تبقى نار للى يفكر يقرب من المملكة" ويعجب شهريار بالخطة كثيرًا وتبدأ شهر زاد فى التقرب منه وتعبر عن مشاعرها له.

شهريار

وادخلت الخنجر مكانه وقالت لشهريار وهو نائم "نوم هادى وأحلام سعيدة يا ملك الزمان" وقد أخذت الخنجر من شقيقتها دنيا زاد عند دخولها القلعة متخفية للاطمئنان عليها.

وأعرب شهريار عن غضبة بعد قتل جنود أبراج المراقبة الثابتة على حدود المملكة، ليقول له الوزير قمر الزمان "يمكن لصوص من الغجر لسرقة المواشى" ليزيد شهريار غضبة ويقول " مفيش حاجة ممكن عاوز اعرف بنواجه مين و طريقة لتأمين الجنود فى أبراج المراقبة".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024