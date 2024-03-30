شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5.. أشقاء جودر يتنازلون عن الدكان له مقابل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم الاخوات سالم وسليم وجودر فى الأموال بوجود والدهم عمر ووالدتهم فاطمة والشيخ عبد الله الحطاب خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

ولكن سالم لم يعجبه الأمر وطلب أخذ الدكان ولكن والده رفض وقال له الدكان من حق جودر وهو الذى يقف فيه ويعرف كل أمور التجارة، ثم يتدخل جودر ويلطب منهم أن يتنازلوا عن الدكان له مقابل الأموال وبالفعل يفعلون ذلك .

شهريار

وقال لها " هيجى منين الخير ورجالة الديوان بما فيهم والدك بقالهم 3 أيام معندهمش خطة" لتقول له " عاوزين نحمى الجنود فى أبراج المراقبة ونعرف مين بيطلق الاسهم عندى خطة النجاريين يفصلوا من الخشب هياكل على هيئة جنود ونعمل الأبراج وهمية و أبراج على عجلات خشبية فيها منجنيق عشان تبقى نار للى يفكر يقرب من المملكة" ويعجب شهريار بالخطة كثيرا وتبدأ شهر زاد فى التقرب منه وتعبر عن مشاعرها له.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024