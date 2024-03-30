شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 5 .. تأثر وبكاء سيرين خاص أثناء حديثها عن والديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت مليحة (سيرين خاص) خلال حديثها مع أدهم (دياب)، عن والديها خلال الحلقة 5 من مسلسل مليحة، إذ سألها عن السلسلة التى برقبتها، لتخبره أنها آخر الأشياء الباقية معها من والدتها الراحلة قبل أن ترحل في حضنها، لتبكي متأثرة عندما تذكرت مشهد مقتل والدتها، ولكن يحاول أدهم منحها القوة لتتحمل من أجل جدها وجدتها، فهى الآن أصبحت قوتهما.

وكانت بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة بحديث الجد (أنور خليل)، مع الضابط أدهم (دياب)، أثناء بقائهما في المستشفى، وسؤاله عن أحد الرجال في سيناء يدعى الشيخ سالم العابد، الذى ساعدهم وقت هجرته إلى ليبيا من فلسطين، ولكن قطع التواصل معه منذ 12 عامًا، ويطلب منه أن يساعده في العودة إلى غزة ليدفن هناك.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل مليحة الحلقة 5



دياب ومليحة من الحلقة 5



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