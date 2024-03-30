شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل حق عرب: الشركة المتحدة صنعت فارقا في الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج اسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل حق عرب يومياً في الشارع المصري؛ وذلك منذ بداية عرض المسلسل في أول ايام الشهر الكريم؛ متمنياً أن يستمر الجمهور في متابعة العشر حلقات المتبقية من العمل في رمضان 2024؛ مشيرا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صنعت فارقاً في الدراما المصرية.

وأشاد فاروق في تصريحات صحفية له اليوم السبت؛ بشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ وذلك لما وفرته الجهة المنتجة من إمكانيات لخروج المسلسل بهذا الشكل الذي يليق بالجمهور المصري والعربي؛ مشيراً أن هناك جهد مبذول وكبير من المشرف العام علي الإنتاج الأستاذ حسام شوقي؛ مؤكداً أنه دعم العمل بكل شئ كبير.

وجاءت تصريحات اسماعيل فاروق عقب انتهاء تصوير المسلسل بالكامل منذ يومين؛ حيث يتابع حالياً مراحل المكساج والصوت وغيرها من الأمور الفنية؛ متمنياً أن تنال باقي حلقات العمل نجاحاً كبيراً مثلما حدث بالحلقات الأولى.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.