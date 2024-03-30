شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. عايدة تتفق مع حسان لتسليمه المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث اتصلت "عايدة" غادة عبدالرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته أنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.